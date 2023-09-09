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Spor
İHA 09.09.2023 03:17

Kayserispor'un yeni hocası Recep Uçar

Süper Lig takımlarından Kayserispor, teknik direktör Çağdaş Atan'ın yerine Recep Uçar'ı getirmek için karar aldı.

Kayserispor'un yeni hocası Recep Uçar
[Fotograf: İHA]

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 6 puan toplayan ve namağlup takımlar arasında yer alan Kayserispor'da teknik direktör değişikliği yaşanıyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın istifa etmesi üzerine harekete geçen Kayserispor yönetimi, geçen sezon Ümraniyespor'da 28 maç görev yapan Recep Uçar ile anlaşma kararı aldı.

Kayserispor'un yeni hocası Recep Uçar

Kayserispor yönetimi, gün içerisinde Recep Uçar'ı Kayseri'ye davet edip son bir görüşme yapıp resmi sözleşmeye imza atmak amacında.

Sarı kırmızılı kulüp, Sportif direktör Murat Duman'ın ısrarcı olduğu Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlıyor.

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