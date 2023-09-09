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Spor
AA 09.09.2023 09:09

Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı Ankara'da yapılacak

Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı, 10 Eylül Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışı Ankara'da yapılacak
[AA Arşiv]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Kent Konseyinin desteğiyle Ankara'da ikinci kez düzenlenecek organizasyon, daha önce İstanbul, İzmir ve Bursa'da da yapılmıştı.

Dünyanın önemli başkentlerinde gerçeklesen kitlesel bir bisiklet yarışması olan organizasyonla bisiklet kullanımının yaygınlaşması hedefleniyor.

Yarış 10 Eylül Pazar günü sabah saat 08.00'de Yenimahalle'deki Ankamall AVM'nin önünde start alacak.

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