A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, Letonya karşılaşmasını değerlendirdi.

"Yaklaşık 20 aydır beraber çalışıyoruz. Sahada farklı bir takım, farklı bir kalite göreceğinizi düşünüyorum. Genel olarak, ortam olarak, baskı olarak rahat bir maç bekleyebilirim. Rakibimiz kendini geliştirdi. Bizim de kendimizi geliştirdiğimizi ve sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Yüksek toplarda güçlü olan ve zorlayabilecek bir takım. Ama sonuçta benim görevim bunlara önlem almak ve kendi takımımı en iyi şekilde hazırlamak"

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İster istemez takımda eksiklik hissedilecektir"

Stefan Kuntz, Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek olmalarını değerlendi.

"Tabii bu oyuncular normalde as oynayan oyuncular olduğu için ister istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Ama şunu da fark ettik böyle oyuncular eksik olduğunda diğer oyuncularımız onların açıklarını kapattılar. Bunun yine aynısı olacağını düşünüyorum."

"Bir değişim içinde olduklarını görüyoruz"

60 yaşındaki teknik adam, rakip hakkında konuştu.

"Onların hocaları altında bir farklılık, bir değişimde olduklarını görüyoruz. Fakat neleri iyi, neleri kötü yaptıklarını takımla analiz etmemiz gerekiyor. Böylelikle o tarz konulara çok fazla girmemem gerekiyor. Ama genel olarak iyi bir takım olduklarını düşünüyorum."

"A milli takım seviyesinde her maç o baskıyı hissedersiniz"

Stefan Kuntz'a kendisi ve takım için kader maçı olup olmadığı soruldu.

"Sonuçta 8 tane maçımız var. Böylelikle bu maçı kazandığınızda önünüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyorsunuz. Maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. A Milli Takım seviyesinde görev alıyorsanız her maç o baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın baskısının diğer maçlardan bir farkı yok."

"Şampiyonaya gitmek istiyorsak en az 3 rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor"

Kuntz, sıradaki 2 maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Tabii ki bu karşılaşmalar önemli. Biz şampiyonaya gitmek istiyorsak en az 3 rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bir bilet almış olsak da bir arka kapı için elimizde fırsat bulunsa da biz bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde baskı her maç için olacaktır. Hem hoca için hem de oyuncularımız için olacaktır. Benim için geçerli kriter 8 maç tamamlandıktan sonra zirvede olup olmamaktır. Her şey sona erdikten sonra zirvede olmak isterdim."

"Arda Güler harika bir futbolcu"

Deneyimli teknik adam, Arda Güler'in harika bir futbolcu olduğunu belirtti.

"Çok iyi performanslar sergiledi. Son dönemde Fenerbahçe'de ciddi anlamda süre aldı. Kendini geliştirme fırsatı buldu, hala geliştirebileceği yönler var ve milli takımda da çok iyi takım arkadaşları var. Onlardan da istifade edecektir, birlikte oynayarak. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır."

"Biz göreve geldiğimizde 2 kilit hedef vardı"

Kuntz'a milli takıma teknik direktör olduğu günden itibaren planlarını ne kadarını gerçekleştirebildiği soruldu.

"Biz göreve geldiğimizde 2 kilit hedef vardı. Birincisi Dünya Kupası'na katılabilmek, ikincisi Uluslar Ligi'nde bir üst lige çıkmaktı. İlk hedefimize ulaşmıştık aslında. Ne yazık ki Portekiz'e elenerek devam edemedik. B Ligi'ne de çıkmıştık. Böylelikle Avupra Şampiyonası'na katılmak için bir imkan daha sağladık.

Salih Özcan gibi Ferdi Kadıoğlu gibi 2 tane önemli futbolcuyu milli takıma kazandırdığım için mutluyum. Aynı zamanda Serdar Dursun olsun o zamanki Uluslar Ligi'nde en çok gol atanlar listesindeydi. Lig içinde daha ufak takım diye adlandırdığımız takımlardan en az 6-7 tane oyuncuyu milli takıma çağırmıştık. Bu oyuncular bu süreç sonrasında büyük takımlara transfer oldu.

Geçen senenin sonunda oynadığımız 2 hazırlık maçında oyun içinde değişiklikleri denemiştik. Bunları doğru şekilde uyguladık. Yönetimimizin kafasında olan farklı projeler, altyapı sistemleri, yeni kurgulamalar bu tarz konular olduğunda ben onlara destek ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Ermenistan'da ilk devre istediğimiz gibi gitmeyen maçı oyun içindeki değişikliklerle kazanmış olduk.

Kıyasladığımızda ondan sonraki Hırvatistan maçında daha çok pozisyonda girdik ancak skoru elde edemediğimiz için maçı kazanamadık. Kararı size bırakıyorum bu 20 ayın olumlu veya olumsuz olduğunu herkes kendi değerlendirebilir."

"Yönetimimiz karar verecek"

Kuntz, hedeflerine ulaşmak için ne kadar süre gerektiğini cevapladı.

"Bu aslında benim karar verebileceğim bir konu değil. Bizimle yakın çalışanlar bizim ne kadar özveriyle çalıştığımızı biliyorlar. Tabii bazı örnekler var. Belirli bir süre sonra 2 veya 4 sene arasında daha istikrar sağlayan mesela Macaristan güzel bir örnek. Bu konuda yönetimimiz karar verecek."

"Bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum"

A Milli Takım’ın forveti Umut Nayir, basın toplantısında gelen soruları cevapladı.

“Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum.”

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Umut Nayir, Enes Ünal ve Cenk Tosun’un olmayışı kendisi için fırsat olabileceğini ifade etti.

“Baskı unsuru, forvetin aslında kendinden getirdiği bir durum. Çünkü en göz önünde bulundurulan mevki olarak bakılıyor. Herkes doğal olarak sizden gol atmanızı bekliyor. Burada Enes Ünal ve Cenk Tosun gibi önemli oyuncularımızın olmaması benim, Umut Bozok, Kenan Karaman ve Barış Alper Yılmaz için bir fırsat olacağını düşünüyorum. O yüzden de kime rol düşerse düşsün bu milli forma altında eğer çağrıldıysak aday kadroya biz buna layık olduğumuz ve bizim bunu yapabileceğimize inandıkları için çağrıldık. O yüzden de ben bir problem olarak görmüyorum. Kendi adıma da aslında böyle ortamlarda daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim.”

“Bu forma altında benim şahsi meselem önemli değil”

Nayir, A Milli Takım formasının her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

“Saygısızlık olarak algılamayacaksanız şöyle söyleyebilirim. Milli forma altında buluştuğumuz zaman ben olgusundan çıkıp, biz olgusunu kazanmaya çalışıyoruz. Bu bizim kaybettiğimiz bir ruh olduğunu düşünüyorum. Milli takım formasının her şeyden üstün olduğunu, buraya geldiğimizde takım kimliklerinden çıkıp milli bütünlüğe kavuşmamız gerektiğini düşündüğüm için aslında şahsi kariyerimle ilgili şu an çok bir şey demek istemiyorum. Esasında kendi menajerlerime de söyledim bunu. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Milli kamptan sonra…Ben hiçbir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Herhangi bir bilgilendirme de yapmayın bana. Kamptan sonra yine değerlendiririz. O yüzden bu forma altında benim şahsi meselem çok önemli değil. Kusura bakmayın.”

“Letonya fizik kalitesi yüksek bir takım”

Tecrübeli oyuncu, Letonya takımının fizik kalitesinin yüksek olduğunu söyledi.

“Letonya ile tarihimizde birçok defa karşılaştık. Fizik kalitesi yüksek olan bir takım. Aslında dünyaya baktığımız zaman birçok takım savunma anlamında kompakt oynamaya başladılar. Daha önce çok fazla pişmanlığını yaşadığımız, puanlar kaybettiğimiz ve şampiyonalara gidemememize neden olan birçok anlar yaşadık. Bizim takım olarak bakış açımız buraya favori olarak geldiysek yüzde 100 konsantrasyon ile çıkıp, bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışıyla sahaya çıkabilirsek bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda genelde belki tırnak içinde hafife almamız, belki o an odaklanamamamız bize problem yarattı. Burak Ağabey’in golüyle beraber buradaki lanet diyebileceğimiz şeyi son maçta kırdığımızı düşünüyorum. Yarın için güzel bir gün olacağını düşünüyorum.”