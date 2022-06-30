Cezayir'in Oran kenti El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan A Milli Kadın Hentbol Takımı, mücadeleyi 34-27 kazandı.

8 gol kaydeden Beyza İrem Türkoğlu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

B Grubu’nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ile 1 Temmuz'da ve Sırbistan ile 2 Temmuz’da karşılaşacak.

El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçların başlama saati TSİ 12.00 olacak.