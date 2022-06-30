Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Akdeniz Oyunları'ndaki ilk müsabakasında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup etti.
Cezayir'in Oran kenti El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan A Milli Kadın Hentbol Takımı, mücadeleyi 34-27 kazandı.
8 gol kaydeden Beyza İrem Türkoğlu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
B Grubu’nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ile 1 Temmuz'da ve Sırbistan ile 2 Temmuz’da karşılaşacak.
El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçların başlama saati TSİ 12.00 olacak.
Etiketler: Kuzey Makedonya
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