Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Millilerin İngiltere kadrosu belli oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda İngiltere ile karşılaşacağı müsabakanın 16 kişilik kadrosu belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takımın 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de İngiltere ile oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şu şekilde:
Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.
Etiketler: A Milli Erkek Voleybol Takımı
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