Spor

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

30 Ağustos 2019 Cuma 21:04 - Son Güncelleme 30 Ağustos 2019 Cuma 21:06

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra ve 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu belirledi. 29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde: Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman Kaynak: TRT Spor Etiketler: a milli futbol takımı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.