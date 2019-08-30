Beşiktaş, Arsenal ile kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Elneny, geçen sezon Arsenal'de 17 maça çıkarken takımına 1 asistlik katkı yaptı. Ancak bu sezon forma şansı bulamadı. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Ali Naibi'den TRT SPOR'a özel açıklamalar

Beşiktaş'ta Sportif Direktörü Ali Naibi, Mohamed Elneny'in transferi konusunda TRT SPOR'a konuştu.

Naibi, şunları söyledi: "Arsenal kulübü ile Mohamed Elneny transferi konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Oyuncuyu, sağlık kontrollerinden başarıyla geçtiği takdirde, bu sezon sonuna kadar kiralik olarak kadromuza katacağız.

Son 3.5 senedir Premier Lig'de Arsenal formasiyla 100’e yakın maç oynayan, kendi milli takimi ile 75 maca cikmis bir isim. Gary Medel'in takimdan ayrilmasindan sonra o bolge icin tecrubeli ve oyun yapimiza uyan bir oyuncu arayisimiz vardi.

Elneny'i kadromuza katarak bu bolgeye onemli bir takviye yaptigimizi dusunuyorum. Kendisinin bize cok onemli katkilar yapacagina eminiz."

Kaynak: TRT SPOR