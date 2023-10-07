58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye, yarın yapılacak 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabıyla başlayacak.

[Fotoğraf: AA]

TUR 2023 öncesinde Alanya'nın Avsallar bölgesinde hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Organizasyona Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, federasyon yöneticileri, protokol üyeleri, Avsallar'daki ilk ve orta okul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar adına da fidan dikildi.