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Spor
DHA 07.10.2023 15:55

Down Sendromlu milli yüzücüler Ölüdeniz'de kulaç attı

Bu yıl 4. düzenlenen Fethiye Sporfest'in Ölüdeniz Open Water yarışmaları Kumburnu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Down Sendromlu milli yüzücüler Ölüdeniz'de kulaç attı
[Fotograf: DHA]

Fethiye Kaymakamlığı organizasyonunda, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesindeki yarışmalara Türkiye Özel Sporcular Down Sendromu Yüzme Milli Takımı sporcuları Gökhan Kotan ve Cenk Keçeoğlu da katıldı.

4 kategoride 1217 sporcunun yer aldığı organizasyona 7 engelli sporcu da katıldı. 1.5 kilometrelik ilk etabın startını Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar ve Kumburnu Beach Of Lagoon Koordinatörü Burak Ardahan verdi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Yüzmeyi çok seviyorum"

Sporcuların kıyasıya mücadele verdiği yarışlarda down sendromlu milli yüzücüler Gökhan Kotan ve Cenk Keçeoğlu da Ölüdeniz Open Water yarışlarına katıldı.

1.5 kilometrelik parkurda yüzen down sendromlu yüzücüler Ölüdeniz'i çok sevdiklerini söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Haliç Üniversitesi BESYO Rekreasyon bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki down sendromlu milli yüzücü Cenk Keçeoğlu, "Haftada bir gün yüzüyorum. Yüzmek çok güzel bir duygu. Her zaman yüzmeye devam edeceğim" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum"

Ailesiyle birlikte yarışlar için Fethiye'ye gelen down sendromlu milli yüzücü 33 yaşındaki Hasan Göktan Kotan ise 2009 yılından beri yüzdüğünü belirtti.

"Kreşe gittiğimde yüzmeye başladım. Kreşten bugüne yüzüyorum. İlk başlarda sudan korkuyordum. Su korkumu yendim. Türkiye'de ve yurtdışında dereceler yaptım. Altın madalya aldım. Daha önce de Ölüdeniz'e gelmiştim. Bu ikinci gelişim. Bundan sonra da olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum. Türk bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum." 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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