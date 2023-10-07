Teos Antik Kenti satrançta usta-öğrenci buluşmasına ev sahipliği yaptı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'nde yer alan meclis binası kalıntıları arasında düzenlenen şenliğe 9 ile 14 yaş arasındaki 24 öğrenci ve Büyük Usta Cemil Aghamaliyev katıldı.

Cemil Aghamaliyev, "simultane satranç" olarak tabir edilen gösteri maçında 24 öğrenciyle aynı anda karşı karşıya geldi, onlara tecrübelerini aktardı.

Etkinliğin ardından öğrencilere İş Bankası tarafından çeşitli kitaplar ve satranç takımları hediye edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Büyük bir usta ile kapışmak heyecan vericiydi"

Türkiye Satranç Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç, İş Bankası'nın federasyonun 18 yıldır sponsoru olduğunu, aynı zamanda Teos Antik Kenti'ndeki kazıları da desteklediğini, satranç sporu ve tarihi buluşturan bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Ceylin Öncü, 6 yaşında satranca başladığını, birçok turnuvaya katılıp dereceler elde ettiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Büyük usta ile satranç oynayarak tecrübe kazandıklarını belirten Öncü, "Yenebileceğimi sanmıyordum ama güzel bir etkinlikti." dedi.

[Fotoğraf: AA]

14 yaşındaki Orçun Baykut ise 5 yaşında satranç oynamaya başladığını dile getirerek, "Büyük bir usta ile kapışmak heyecan vericiydi. Yendi ama çok zevk aldım, mutlu oldum." diye konuştu.

Büyük Usta Cemil Aghamaliyev de öğrencilerle tarihi bir mekanda satranç oynamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin ardından öğrenciler ve aileleri, Teos Antik Kenti'ni gezdi.