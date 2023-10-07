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Spor
TRT SPOR / DHA 07.10.2023 16:05

Trabzonspor Nenad Bjelica ile yol ayrımında

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile istediği istikrarı sağlayamamasının ardından Hırvat hoca ile ayrılık kararı aldı.

Trabzonspor Nenad Bjelica ile yol ayrımında
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Yönetimdeki isimlerin büyük çoğunluğu Yukatel Adana Demirspor yenilgisi sonrası kan değişikliği gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Bjelica'nın geleceği konusunda başkan Ertuğrul Doğan'a tam yetki verilirken, kararın kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor yönetimi, geçen sezon sonu göreve başlayan ve başarıdan uzak bir performans sergileyen teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmayı planlıyor.

Ligin 8. haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekmişti.

Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı.

Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

Ayrılık görüşmeleri yapılıyor

2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin euro ücret alan Nenad Bjelica'ya tazminatı verilecek.

Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor. 

Abdullah Avcı öne çıkıyor

Hırvat çalıştırıcıyla yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için öne çıkan aday ise Abdullah Avcı.

Tecrübeli teknik adamla boşta olması, takımı ve şehri tanıması, ayrıca başkan Doğan ile olan iyi ilişkileri, bir adım öne çıkarıyor.

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