MKE Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

MKE Ankaragücü ile Kayserispor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı ve milli maçlar için lige verilen araya moralli girdi.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Rodrigues, 52. dakikada Bajic ile 89. dakikada Macheda ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ligde 3 maç sonra kazanan MKE Ankaragücü ligde ikinci galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.

Oynadığı son iki maçta Beşiktaş'a yenilen, RAMS Başakşehir ile berabere kalan Kayserispor ise ligde üçüncü yenilgisini alarak galip hasretini 3 maça çıkarttı ve 10 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada MKE Ankaragücü'nde soldan gelişen atakta Rodrigues'in ceza sahasına girmeden soldan sert şutunda, top direğin üzerinden dışarı çıktı.

13. dakikada başkent ekibinin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahada Hayrullah ile Mane arasında yaşanan pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Mert Güzenge tarafından sarı kart gördü.

22. dakikada MKE Ankaragücü'nde Hayrullah savunmasına yardım ederken Morte ile girdiği pozisyonda kafasına aldığı darbe ile sakatlandı, saha içinde tedavisi yapılan Hayrullah başına sarılan bandajla oyuna devam etti.

35. dakikada ev sahibi takımdan Rodrigues'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazıt topu kontrol etti.

39. dakikada Kayserispor'un soldan etkili atağında Mane'nin ceza sahasına gönderdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Ramazan Civelek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Ayrıntılar geliyor...

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 79 Chatzigiovannis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 85 Moreira), Morutan (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Cephas (Dk. 69 Djokanovic), Bajic (Dk. 79 Macheda).

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Jeanvier (Dk. 32 Hosseini), Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Kemen (Dk. 79 Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Morte (Dk. 57 Karimi), Mane (Dk. 57 Bahoken), Thiam.

Goller: Dk. 49 Rodrigues, Dk. 52 Bajic, Dk. 89 Macheda (MKE Ankaragücü)