Yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da telafi etabı koşuldu.

72.4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabında Mevlana Meydanı'ndan start alan 172 bisikletçi, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi’nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamladı.

Yarışı Rally takımından Arvid de Kleijn, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ikinci, Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Deereceye girenler sporculara ödüller verildi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. ayak Konya-Konya etabında dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldı.

Konya'da koşulan etabın ardından Kültür Park'ta düzenlenen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sporculara başarı diledikleri yazılı mesajları okundu.

Birinci olan Rally takımından Hollandalı Arvid de Kleijn'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti.

İkinci olan UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen'e Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üçüncü Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier'e ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı madalyalarını verdi.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu De Kleijn, en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Abloc takımından Hollandalı Ivar Slik, Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Bingoal Pauwels Sauces takımından Belçikalı Sean de Bie aldı. Bu isimlere ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Bakan Kasapoğlu: Pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili, "Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon." dedi.

Turun 1. ayağı Konya-Konya etabının ödül töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, salgın şartlarında tüm önlemleri alarak organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Kasapoğlu, turun önemine de dikkat çekti.

"Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde böyle uzunca devam eden tek tur olma özelliği taşıyor. Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon. Ülkemiz her sene çok daha başarılı devam ettiriyor."

"Gençlerimiz bugünlerin ve yarınların şampiyonları olarak bizi temsil edecek"

Kasapoğlu, bisiklet sporuna ciddi yatırımlar yaptıklarını anlattı.

"19 yıllık spor devrimimiz içinde birçok spor branşımızı barındırıyor. Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlığı döneminden itibaren koymuş olduğu hedefler, vizyon ve bu anlamdaki gelinen nokta bir devrimi bize gösteriyor. Çıtayı her branşta yükseltiyoruz. Sözle değil, çalışmalarımızla bunu ortaya koyuyoruz. Bisikleti geliştirmek için de yeni takımlar kurduk. O takımların çalışmaları farklı başarılar getirecek. Bir çevre dostu aracı olan bisikletin gençlerimiz için spor aracı olması için de vitesi her geçen gün yükselttik. Gençlerimiz bugünlerin ve yarınların şampiyonları olarak bizi temsil edecek."

Spordaki iddialarının her alanda devam ettiğini de vurgulayan Kasapoğlu, Konya halkına da ev sahipliği için teşekkür etti.