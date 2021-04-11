Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık tespit edildi
Galatasaray'ın sabah yaptığı antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.
Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlanıyor.
Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacak.
Medical Park Sağlık Raporu: Radamel Falcao - Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/lCC0yGcjTF— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 11, 2021
Etiketler: Galatasaray Radamel Falcao
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