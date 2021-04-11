Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından Ulus Liv Hospital'da tetkikleri gerçekleştirilen Radamel Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi.

Kolombiyalı oyuncunun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlanıyor.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacak.