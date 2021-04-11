Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, dün akşam ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Yedlin en az 3 hafta yok

Fatih Karagümrük maçında Jeremain Lens'in müdahalesiyle sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

27 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandı.

Deneyimli sağ bekin sakatlığı Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve basketbolcu Jan Vesely ile benzer olduğu için en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Linnes ve Arad tedavide

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi.