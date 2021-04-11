Ersun Yanal yönetimindeki Fraport Tav Antalyaspor, Kayseri deplasmanından galibiyetle döndü.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelede Antalyaspor'un tek golünü 45. dakikada Naldo ağlarla buluşturdu.

Düşme hattından çıkamayan Kayserispor 33 puanla 18. sırada kaldı. Sahadan gelibiyetle ayrılan Antalyaspor ise puanını 42'ye yükseltti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.

5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu. 0-1

Maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.

89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)

Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

Hamza Hamzaoğlu: Attığımız golde tabii ki el var

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İlhan Parlak'ın ısınırken sakatlanması, yine Muğdat Çelik'in sakatlık dolayısıyla oyundan erken çıkmasının takımın dengesini bozduğunu belirtti.

Hamzaoğlu, skoru değiştirmek için son ana kadar mücadele ettiklerini dile getirdi.

"Attığımız golde tabii ki el var. Olmasa biz öne geçseydik oyun bizim istediğimiz şekle dönecekti ama Antalyaspor'un duran toptan bulduğu golle bu sefer biz onların oynamak istediği oyunla karşı karşıya kaldık."

Hamzaoğlu, takımını mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

"Skoru lehimize çevirebilmek için her şeyi denedik. Hatta sonlara doğru Uğur ve Paz'ı forvete gönderdik. Yan toplarla gol bulmaya çalıştık. Golü bulamadık. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. En iyi şekilde dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Takımımı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik ettim. Sahada kazanmak için son ana kadar isteyen, koşan, mücadele eden bir takım vardı. Bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız."

Ersun Yanal: Bu maçları oynamak kolay değil

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yanal, uzun süre sonra deplasmanda galip geldiklerini anımsattı.

"Bu maçları oynamak kolay değil. Biz bir an önce ligdeki durumumuzu daha rahat bir duruma çekip, oyunu daha farklı yönlere çekmek istiyoruz. Göztepe maçından bu tarafa deplasmanda kazanamıyorduk. Pandemi dolayısıyla deplasman sayılmaz ama dış saha galibiyetini uzun süreçten sonra aldık."

Yanal, golden sonra rakibin daha da baskısını artırdığını vurguladı.

"Bulduğumuz gol sonrasında aslında çok rahat gol pozisyonu yaratabilirdik. Rakip iyi direndi, iyi baskı kurdu. Biz savunmayla iyi karşılık verdik. Son dakikada belki skoru değiştirebilirdik. Genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak, onların geleceğini Antalyaspor için geliştirmek, en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Sakat oyuncularımız var. Döndüklerinde hem deneyimli hem de genç oyuncularımızın karmasıyla Antalyaspor önemli kazanımlar elde edecek."