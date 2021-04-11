Başkent derbisinde kazanan MKE Ankaragücü oldu. Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşan sarı lacivertli ekip, Eryaman stadı'ndaki zorlu mücadeleden galip ayrıldı.

Ankaragücü'nün gollerini 66. dakikada Emre Güral ile 77. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine attı. Gençlerbirliği'nin golünü 75. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Ankaragücü 36 puana yükselerek küme düşme hattında uzaklaştı. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gençlerbirliği ise 31 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.