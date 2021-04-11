Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Cyle Larin, 26. dakikada Oğuzhan Özyakup, 66. dakikada Rachid Ghezzal, 86. dakikada Gökhan Töre kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gollerini 16. dakikada Leo Schwechlen, 39. dakikada Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

Ligde 22. galibiyetini alan lider Beşiktaş, 70 puana yükseldi.

Küme düşme hattında kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17. yenilgisini alarak 28 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon ligdeki karşılaşmada ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-0 üstünlük kurdu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba, ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

GOL - 16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa El Kabir dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

GOL - 26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-2.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti. 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal ortaya doğru kat etti ve rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstı. 2-3

GOL - 86. dakikada Erzurumspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği dakikada Necip'in uzun pasıyla kendi yarı alanından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta N'Koudou'dan topu alan Gökhan Töre sol çaprazdan içeri girdi ve iki kişinin arasından yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlara yolladı. 2-4

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko (Dk. 82 Osman Çelik), Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf (Dk. 84 Gabriel Obertan), Emrah Başsan (Dk. 90+7 Brahim Darri), El Kabir (Dk. 46 Ricardo Gomes).

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 76 Kevin N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Bernard Mensah), Atiba (Dk. 61 Necip Uysal), Larin (Dk. 90+1 Francisco Montero ), Cenk Tosun (Dk. 76 Gökhan Töre).

Goller: Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup, Dk. 66 Ghezzal, Dk. 86 Gökhan Töre (Beşiktaş), Dk. 16 Leo Schwechlen, Dk. 40 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Dorukhan Toköz, Dk. 90+7 Welinton (Beşiktaş), Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)