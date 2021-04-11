Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 73. dakikasında sakatlanan ve sedye ile oyundan çıkan yıldız futbolcu hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan kontroller neticesinde diz kapağında sorun olduğu açıklanan Tosun'un sezonu kapattığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun sezonu kapattı. Cenk ambulans ile takım uçağına götürülüyor. pic.twitter.com/EDeZmbx5yT — TRT Spor (@trtspor) April 11, 2021

[Fotoğraf: DHA]

29 yaşındaki futbolcu ambülans ile uçağa götürülecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Milli futbolcu, Everton'da oynarken de sol dizinden sakatlık yaşamış ve 1 yıl boyunca tedavi görmüştü.