Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nun yeniden yapılan Covid-19 PCR testi de pozitif çıktı.

13 Nisan Salı günü tekrar test yapılacak milli sporcu İspanya’da karantinada bulunuyor.

Milli sporcu, 12-13 Nisan tarihlerinde Aragon Pisti'ndeki resmi sezon testinde yer alamayacak.