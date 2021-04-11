Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 20:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak Razgatlıoğlu'nun testi yine pozitif çıktı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun koronavirüs testi yine pozitif çıktı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nun yeniden yapılan Covid-19 PCR testi de pozitif çıktı.
13 Nisan Salı günü tekrar test yapılacak milli sporcu İspanya’da karantinada bulunuyor.
Milli sporcu, 12-13 Nisan tarihlerinde Aragon Pisti'ndeki resmi sezon testinde yer alamayacak.
Etiketler: Koronavirüs
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