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Spor
AA 14.08.2023 17:17

2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları Bursa'da sona erdi

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları tamamlandı.

2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları Bursa'da sona erdi

Orhangazi Belediyesinin katkılarıyla İznik Gölü kenarındaki Gölkenarı Spor Tesisleri Otokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlar 3 etapta yapıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyondaki 3 yarışta kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

1. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Oğuz Alp Aral, 3- Mahmut Alpay

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Ömer Tarık Uzun

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Tolga Muhtar, 3- Burak Akın

Kategori-4: 1- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş, 3- Halim Ateş

2. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Oğuz Alp Aral

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Tolga Muhtar

Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

3. Yarış

Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Onur Çelikyay

Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu

Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Murat Çetin

Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş

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