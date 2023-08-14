2023 Mahalli Orhangazi Otokros Yarışları Bursa'da sona erdi

Orhangazi Belediyesinin katkılarıyla İznik Gölü kenarındaki Gölkenarı Spor Tesisleri Otokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlar 3 etapta yapıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
Organizasyondaki 3 yarışta kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
1. Yarış
Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Oğuz Alp Aral, 3- Mahmut Alpay
Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Ömer Tarık Uzun
Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Tolga Muhtar, 3- Burak Akın
Kategori-4: 1- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş, 3- Halim Ateş
2. Yarış
Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Oğuz Alp Aral
Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu
Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Tolga Muhtar
Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş
3. Yarış
Kategori-1: 1- Semih Toktaş, 2- Mahmut Alpay, 3- Onur Çelikyay
Kategori-2: 1- Sadi Ünver, 2- Levent Acar, 3- Kaan Polatoğlu
Kategori-3: 1- Çağlayan Çelik, 2- Burak Akın, 3- Murat Çetin
Kategori-4: 1- Halim Ateş, 2- Erol Akbaş, 2- Erkan Akbaş