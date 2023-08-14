Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan gümüş madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlarda 26.17'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak 2. olmuştur." denildi.
11-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında İrlanda’nın Dublin kentinde düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda Aleyna Özkan, 50m Kelebek Kadınlarda 26.17'lik derecesi ile 19+ Yaş Yeni Türkiye Rekoru kırarak 2. olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörü İbrahim Onur Aksoy’u tebrik ederiz. pic.twitter.com/lIiDkPmWb7— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) August 13, 2023