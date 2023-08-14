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Spor
AA 14.08.2023 17:07

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan gümüş madalya kazandı

23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Aleyna Özkan, kadınlar 50 metre kelebekte gümüş madalya kazandı.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan gümüş madalya kazandı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen U23 Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Aleyna Özkan, 50 metre kelebek kadınlarda 26.17'lik derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak 2. olmuştur." denildi.


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