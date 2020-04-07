Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkemeye sunulan iddianamede 21 Yüzyıl Fox Yayın Grubu'nun da yayın hakları için rüşvet verdiği belirtildi.

2022 Dünya Kupası'nın ev sahibini belirleme süreciyle ilgili soruşturma kapsamında mahkemeye sunulan iddianamenin bazı detayları basına yansıdı.

İddianamede Amerikan merkezli yayın kurumu 21 Yüzyıl Fox şirketi hakkında rüşvet iddiaları yer aldı.

Şirketin eski yöneticileri Hernan Lopez ve Carlos Martinez'in , 2018 ve 2022 dünya kupalarının yayın haklarını almak için Güney Amerikalı Federasyon başkanlarına, bazı küçük medya organları ve spor pazarlama şirketleri aracılığı ile yasadışı ödemeler yaptığı belirtildi.

Libertadores Kupası'nın yayın hakları için de Fox grubunun yasadışı ödemeler yaptığı edinilen bilgiler arasında.

1994-2014 yılları arasında Dünya Kupası'nın yayın hakları ESPN şirketine aitti. 2011 yılında ise Fox grubu 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının yayın haklarına sahip oldu.