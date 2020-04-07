Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, iki hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Milliyet Gazetesi'ne açıklama yapan Alp, "8 bini aşkın hakemle iletişime geçtik, iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok. Kendileriyle telefonda konuştum, durumları iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

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Hakemlerin çalışmalarını evlerinde sürdürdüklerini belirten Zekeriya Alp, "Karantina günlerinde antrenman yapmak, bedensel ve zihinsel olarak diri kalmak kolay değil ama yaşamın normal seyrine dönmesiyle birlikte önce moral olarak hazır kalmalıyız" dedi.

Merkez Hakem Kurulu olarak tüm hakemlerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Alp, liglerin başlama tarihinin haziran ayını geçme ihtimalinin de yüksek olduğunu sözlerine ekledi.