Haber Giriş: Kaynak: İHA
NBA'de gündem maç takvimi
[Fotoğraf: AA]
NBA Komisyon Üyesi Adam Silver, kalan maç takvimi için senaryoları tartıştıklarını ve nisan ayı boyunca bir karar vermelerinin zor olduğunu söyledi.
Dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını sonrası durdurulan NBA maçları hakkında, NBA komisyon üyelerinden Adam Silver önemli açıklamalarda bulundu.
Siver, Nisan ayı içinde bir karar almalarının zor olduğunu söyledi.
"Hafta boyunca arkadaşlarıma söylediğim şey en azından Nisan ayı boyunca bir karar veremeyeceğimizi kabul etmemiz gerektiğidir. 1 Mayıs’a dek bir şey söylememiz için erken."
Tek şehirde oynama gündemde
Siver, kalan takvimi devam ettirmek için birtakım senaryolar üzerinde çalıştıklarını belirtti.
"Şu an dinlenme modundayız. Kalan maçları tek bir şehirde oynama planlarını da tartışıyoruz. Sporu özledik. Lig ideal koşullarda kaldığı yerden devam etmelidir."
Etiketler: nba maç takvimi koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 14:13
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