Golf'ün prestijli organizasyonlarından Saint George Açık Turnuvası koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1945 yılından beri düzenlenen turnuvanın ilk kez belirlenen tarihte oynanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni bir tarih açıklamak için erken olduğu ve Kovid-19 salgınının yayılma durumuna göre bir karar alınacağı dile getirildi.

Organizasyon yöneticilerinden Martin Slumbers'ta "Bu yıl oynamak için her seçeneği araştırdık ancak bu pek mümkün görünmüyor" dedi.