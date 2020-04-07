Fenerbahçe Kulübünde koronavirüse yakalanan sporcu ve çalışanlar hakkında bilgi veren sarı-lacivertli futbol A takımının doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu sakatlığı bulunan Max Kruse ve Altay Bayındır'ın durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Kruse'nin 7 Mart'ta oynanan Yukatel Denizlispor maçında sakatlandığını bildiren Kunduracıoğlu, "Max Kruse, ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Aldığı darbe sonucu ayak bileğindeki bağlarda birtakım problemler olmuştu. Onun da dördüncü haftası içindeyiz. Zaten sakatlık 4-6 hafta arasında geçecek bir sakatlıktı. Şu anda evinde olan oyuncularımızın da video kamera yöntemi ile fizyoterapist eşliğinde egzersizlerini yaptırıyoruz. Çok ciddi bir ağrısı yok. Zaman zaman ufak ağrıları oluyor ama bu tip sakatlıktan sonra dördüncü hafta ki onları da normal karşılıyoruz. Zaten altıncı hafta içerisinde ki 12 Nisan dediğimiz süreç içerisinde toparlayıp umarım ki haziran başı maçlar yapılacaksa takım sahaya çıktığı zaman takımla birlikte olacaktır."

Burak Kunduracıoğlu, kasık fıtığı ameliyatı edilen Altay Bayındır'ın da tamamen iyileştiğini anlattı.

"Altay Bayındır, ağrılı bir şekilde maçlarını oynuyordu. Sarı kart sınırına gelmişti ve bir maçta sarı kart görmüştü. Arkasından da milli takım arası geliyordu. Onun olacağı ameliyat yeniden sahaya dönmek için 3-4 haftalık süreç gerektiriyordu. O dönemde Almanya'da ameliyatını yaptırdık. Tabii o zaman böyle bir sürecin içinde değildik. Almanya'dan geldikten sonra hem Altay'ı hem de onunla birlikte giden arkadaşımızı 14 gün karantinaya almak zorunda kaldık. Bir yandan da iyileşme sürecini günbegün takip ettik. İkinci haftanın sonunda bisiklet gibi egzersizlerine başladık. Şu an üçüncü haftanın içindeyiz, dördüncü haftaya yaklaştık. Herhangi bir sıkıntısı yok, herhangi bir şikayeti yok. Altay da maç oynuyor olsaydık takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek pozisyona geldi. Takımda şu anda sakatlık bazında bir şeyimiz yok."