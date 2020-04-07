Galatasaray’a Christian Luyindama’dan iyi haber geldi. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Demokratik Kongolu, çalışmalara başladı.

26 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor.

Ülkesi Kongo’nun Gambiya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Luyindama, bu sezon 10 Süper Lig karşılaşmasında 885 dakika sahada kaldı.

Başarılı futbolcunun sözleşmesi, sakatlığının uzun sürecek olması nedeniyle bu sezonun sonuna kadar askıya alınmıştı.

Galatasaray'ın diğer futbolcuları da çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Radamel Falcao, 45 saniyede 106 mekik çektiği bir video yayımladı.