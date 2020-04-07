Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılacağı açıklanan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesini değerlendirdi.

Küçükbakırcı, "Geçmişte iki defa olimpiyatlarda yarışmış bir sporcuyum. Bir sporcunun katılabileceği en büyük organizasyon olimpiyattır. Sporcunun rüyasıdır, hayalidir. Olimpiyatların ertelenmesini bizim için fırsat diye düşünüyorum" dedi.

Erteleme kararını hayra yorduğunu anlatan Küçükbakırcı, şunları söyledi:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi, hazırlığı tam olmayan sporcular ve ülkeler için bir avantaj olduğu kadar hazırlanıp da olimpiyatlara katılamayanlar için bir dezavantaj oldu. 2021'de yapılacak olimpiyatın 2020 olarak anılması güzel bir şey. Bundan sonra bir mani olmazsa 2024'te tekrar devam edecek gibi gözüküyor. Ben bunları hayra yoruyorum. Hem bizim için hem dünya milletleri için hayırdır diye düşünüyorum. Bundan sonraki olimpiyatlara katılacaklara şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar olimpiyatlarda görüşmek, buluşmak ümidiyle."