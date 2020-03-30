Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Tokyo Olimpiyat Oyunlarının tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacağını açıkladı.
IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa— Olympics (@Olympics) March 30, 2020
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