Benzema, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında takipçilerine açıklamalarda bulundu.

"Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız"

32 yaşındaki oyuncu, Giroud ile karşılaştırılamayacağını söyledi.

"Formula 1 ile kartingi karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'im. Onun kendi kariyeri var, istediği şeyleri yapıyor ve gollerini atıyor. Onun hakkında çok düşünmüyorum, o kendi yolunda ben kendi yolumdayım."

"Oyununu herkes seviyor mu bilmiyorum"

Benzema, Giroud'un oyun tarzının Fransa Milli Takımı'na yakıştığını belirtti.

"Orada iyi çünkü Mbappe ve Griezmann gibi hızlı ve onun etrafında oynayıp kendisine gol attırabilecek oyuncular var. Defans oyuncuları üzerinde ağırlığını hissettiriyor ve etrafındakilere gol atma imkanı sağlıyor. Oyununu herkes seviyor mu bilmiyorum. Olağanüstü oynamıyor ve yaptığı şeyler muhteşem değil ama Fransa Milli Takımı'na uyuyor."