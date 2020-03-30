Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya üzerinden koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedaviye başlandığını açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, tedavisinin 8. gününde yapılan tetkikleri sonucunda bugün hastaneden taburcu edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu. Koronavirüs tedavisine evinde devam edilecek. Detayları @trtspor Haber Müdürü Erhan Seven aktardı. pic.twitter.com/L78TUn8iMi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 30, 2020

Terim’in tedavi gördüğü Liv Hospital’dan yapılan açıklamada deneyimli teknik adamın tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

"Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşmeyle tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir pic.twitter.com/cK3IpWcI9f — Liv Hospital Group (@livhospital) March 30, 2020

Buse Terim Bahçekapılı: Babam taburcu oldu ve güneş açtı

Koronavirüs tedavisi gören ve hastaneden taburcu edildiği duyurulan Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu süreçte iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

"Şükürler olsun babam taburcu oldu. En son postumda ‘sen iyileştiğinde güneş açacak’ yazmıştım, bugün taburcu oldu ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan, soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu hastalık ile mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa diliyorum. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personeline kuvvet diliyorum. Biliyorum ki bundan sonrasında benim için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her anımın, elimdekilerin, ailemin, sağlığımızın kıymetini her gün bileceğim ve kendime hatırlatacağım. Siz de öyle yapın olur mu?"