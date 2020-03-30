Fenerbahçe'ye Max Kruse'den iyi haber. Samandıra'da yapılan ilk testte covid-19 bulgularına rastlanan 32 yaşındaki Alman futbolcunun ikinci testi ise negatif çıktı.

Daha sonra Kruse'den alınan kan örnekleri Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Kovid-19 testlerinde kesin tanıyı koymak için Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ihtiyaç duyuluyor.

Yoğun bakımda olduğuna dair çıkan haberlere sinirlenen Alman oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Evinde, Fenerbahçe'nin online antrenmanlarına da katılan ve herhangi bir şikayeti olmayan Kruse, Sağlık Bakanlığı'ndan kesin sonuçların gelmesini bekliyor