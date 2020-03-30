Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları 1 yıl ertelenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile görüşen Japon yetkililer erteleme kararı almış, haberi Japonya başbakanı Shinzo Abe duyurmuştu.

Daha önce birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında oyunlar iptal edilmişti.

Ancak organizasyonun 124 yıllık tarihinde oyunlar ilk kez ertelendi. Kararının ardından gözler olimpiyatların ne zaman düzenleneceği sorusuna çevrildi.

Japonya devlet televizyonu NHK, görüşmeler sonunda tarihlerin belli olduğunu iddia etti. Buna göre, bu yıl 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyonun 1'er gün geriye alındı.

Japon kanalı, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın önümüzdeki yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını ileri sürdü.