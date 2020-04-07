Bu sezon yaklaşık 50 milyon euro takım gideri olan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için radikal değişiklikler yapmak istiyor.

Altyapıya verilen önemi daha da geliştirerek ilerleyen yıllarda bir çok futbolcuyu A takım seviyesine çıkartmak isteyen yönetim, önümüzdeki sezon için de planlarını yapıyor.

Takımda forma şansı bulamayan ve rekabet ortamı oluşturamayan oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Douglas, Roco gibi isimlerin yanı sıra kiralık oyuncuların çoğuyla da yollar ayrılacak.

Beşiktaş’ın kendi alt yapısından çıkan Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafata, Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin gibi isimleri geniş kadroda kullanacak olan Beşiktaş, bu isimler daha çok forma şansı vererek tecrübe kazanmalarını sağlayacak.

Önümüzdeki sezon için 30-35 milyon euro dolaylarında bir takım oluşturmak isteyen siyah beyazlı yönetim, şimdiden girişimlere başlamış durumda.