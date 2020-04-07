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Fatih Terim'den sevindirici haber
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray’a teknik direktör Fatih Terim’den bir sevindirici haber daha geldi. Tedavisini evde sürdüren tecrübeli teknik adamın ikinci koronavirüs testi de negatif çıktı.
23 Mart tarihinde koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim, bir hafta hastanede gözetim altında tutulmuştu.
Daha sonra taburcu olan 66 yaşındaki teknik adamın, tedavisine evinde devam edilmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, pazartesi günü kontrol amaçlı bir test daha yapıldı. Terim'in covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Fatih Terim’in taburcu olduktan sonraki 14 günlük karantina süreci devam ediyor.
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