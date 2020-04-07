Çizme'de futbolcular birliği, sezon iptal edilmediği sürece bu indirimi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Pandeminin en fazla vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da tartışmalar şiddetleniyor.

Son olarak Serie A kulüplerinin aldığı futbolcu maaşlarında indirim kararına, oyuncular birliğinden veto geldi.

Juventus dışındaki 19 İtalyan kulübün aldığı futbolcu maaşlarında 3'te 1 oranında indirim yapılması kararı tepkilere neden oldu.

İtalyan Futbolcular Birliği, 2019-2020 sezonunun tamamlanması ihtimali masadayken bu kararı kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Birlik, belirlenen miktarın 4 aylık ödemeye karşılık geldiğini, ancak lig tamamlanabilirse 2 aylık indirim oluşacağını açıkladı.

İtalya'da, hükumetin ligleri askıya alma kararından önce, ligin tamamlanmasına 12 hafta kalmıştı.

Ülkenin en üst ligi olan Serie A'da, en az 15 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.