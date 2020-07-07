Ordu Kano Kulübü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü organizasyonu ve Dereli Belediyesinin destekleriyle Aksu köyü Camlıgöl'de gerçekleştirilen etkinlikte, doğaseverler kano ile kürek çekti.

[Fotoğraf: AA]

Giresun'un buzul göllerinin tanıtımı ve bölgenin doğa sporları açısından potansiyelinin ön plana çıkarılması amaçlanan kano etkinliğine 20 doğasever katıldı.

Etkinlikte, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile Giresun Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Bulut da yer aldı.