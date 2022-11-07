A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk tur eleme grubunda Yunanistan ve Büyük Britanya ile mücadele etti. Yunanistan'a iki maçta da yenilen A Milliler, Büyük Britanya'yı ise iki müsabakada da mağlup etti.

"12 Dev Adam", ilk eleme turunda aldığı iki galibiyeti bir üst eleme grubuna taşıdı. Ergin Ataman'ın ekibi, ikinci eleme turuna ise iyi bir başlangıç yapamadı.

Belarus deplasmanında 111 - 85 yenilen milliler, sahasında da Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. Milli takım, bu sonuçlarla ekim ayına grupta 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle girdi.

Kırmızı-beyazlılar, altı takımlı grupta tek galibiyetli Büyük Britanya'nın önünde beşinci sırada yer alıyor.

Grupta Letonya 5 galibiyetle lider durumda, Yunanistan ise 4 galibiyetle ikinci sırada konumlandı. Belçika ve Sırbistan ise 3'er galibiyetle 3 ve 4'üncü sıraları paylaşıyor. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

Milli takımı, Dünya Kupası'na katılmak için kalan 4 maçını da kazanması gerekiyor. Ekibimiz 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, 14 Kasım'da ise Belgrad'da Sırbistan karşısına çıkacak.

A Milliler, diğer 2 maçında ise şubat ayında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası bileti alamazsak ekibimiz 2025 Avrupa Şampiyonası'na kadar uluslararası turnuvalardan uzak kalacak.

Göksenin Köksal aday kadroya alındı

A Milli Basketbol Takımı'nda Göksenin Köksal, aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Nef'in formasını giyen Göksenin Köksal, FIBA 2023 Dünya Kupası elemeleri ikinci tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna alındı.

Ay-yıldızlı ekip, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika, 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.