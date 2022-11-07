Galatasaray'da derbi galibiyeti sonrası yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılarda, sezon başında kadroya katılan transferlerin performansının artması da teknik heyeti sevindiriyor.

Okan Buruk'un, hem takım oyununun gelişmesi hem de gol sayısının artmasından dolayı oldukça memnun olduğu öğrenildi.

İlk haftalarda gol yollarında bekleneni veremeyen Galatasaray, son üç haftada 6 gol atarak 7 puan topladı. Sarı kırmızılılar, özellikle Icardi, Oliveira, Mertens ve Rashica gibi isimlerin katkısıyla çıkışa geçti.

İlk iki lig maçında golle tanışamayan Mauro Icardi, son üç maçta ise 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Sergio Oliveira da verdiği üç gol pasıyla, takımın en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Dries Mertens ve Milot Rashica ise hücum organizasyonlarındaki üretkenlikleriyle öne çıkmayı başardı. Galatasaray, hücum istatistikleriyle de dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılılar, ligde maç başına 2,6 gol beklentisi ile bu alanda zirvede yer alıyor. Okan Buruk'un öğrencileri aynı zamanda, maç başına 19, 25 şut ortalamasıyla mücadele etti.