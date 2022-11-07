Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in; derbideki oyundan, fiziki kaliteye kadar takımının ortaya koyduğu performanstan memnun olmadığı öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcı, Dünya Kupası için lige verilecek arada Antalya'da yapılacak kampta takımın seviyesini yukarıya çekmeye çalışacak. Fizik ağırlıklı antrenmanlara yoğunluk vermeyi düşünen Güneş, pas kalitesini yükseltmenin de hesaplarını yapıyor.

Diğer yandan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Serik Belediyespor maçına çevirdi. Teknik direktör Şenol Güneş, bu mücadelede fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor.

Teknik ekip, kupa mesaisinde hemen hemen tüm futbolcularını resmi maçlarda görmüş olacak. Deneyimli çalıştırıcı, sonrasında takımının eksiklerini belirleyerek yönetime rapor sunacak.

Sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Ghezzal ve Masuaku dışında Galatasaray maçında hafif sakatlıklar geçiren Umut, Rosier ve Cenk Tosun'un; Serik Belediyespor maçında oynaması beklenmiyor.