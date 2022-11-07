Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, Ülker Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe hanesine üç puanı tek golle yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Batshuayi 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.

Ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkaratan Fenerbahçe 29 puanla liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunu zirvede bitirerek moral bulan Demir Grup Sivasspor ise Kadıköy'den istediğini çıkaramadı. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızla başladı. 1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

11. dakikada sol kanatta Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabere'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

28. dakikada Yatabare, savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

KIRMIZI KART - 48. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Michy Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

PENALTI - 52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin ara pasına hareketlenen Alioski, ceza sahasına girerken önüne geçtiği Robin Yalçın tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 55. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşunda top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0

77. dakikada İrfan Can Kahveci, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

90+8. dakikada orta sahada topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun kaleye havadan gönderdiği top yandan auta gitti.

Karşılaşma, ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Stat: Ülker.

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Alioski (Dk. 83 Osayi Samuel), Attila Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 İsmail Yüksek), Crespo (Dk. 63 Ross), Emre Mor (Dk. 63 Zajc), Valencia (Dk. 89 Pedro), Batshuayi.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Appindangoye, Robin Yalçın (Dk. 61 Goutas), Keita (Dk. 61 N'Jie), Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa (Dk. 83 Ahmed Musa), Dia Sabia, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 61 Hakan Arslan), Ulvestad, Gradel, Yatabare.

Sarı kartlar: Dk. 19 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 35 Keita, Dk. 69 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Crespo, Dk. 40 Emre Mor Dk. 45+4 Batshuayi, Dk. 75 Zajc, Dk. 87 Serdar Aziz, 90+6 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 48 Batshuayi (Fenerbahçe)

Gol: Dk. 55 Valencia (penaltıdan) (Fenerbahçe)