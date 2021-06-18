Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
12 Dev Adam hazırlık maçında Rusya'yı yendi
[Fotoğraf: AA]
Kanada'nın Victoria şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya'yı 18 sayı farkla yendi.
Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti.
Sertaç ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.
Maçın ikinci yarısında Alperen ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan A Milli Takım, 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye yarın da Rusya ile karşılaşacak
Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Rusya
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