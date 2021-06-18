Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Emine Avcu'dan bronz madalya
[Fotoğraf: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu]
Milli yüzücü Emine Avcu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda Emine Avcu, 150 metre finalinde yarıştı.
Finalde Emine Avcu 3.34.72'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Etiketler: Almanya
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