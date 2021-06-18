Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan D Grubu ikinci maçında İskoçya ile karşılaştı.

İngiltere, 11. dakikada gole yaklaştı. Mason Mount'un kullandığı kornere iyi yükselen John Stones'un yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

İskoçya ise 62. dakikada kullanılan köşe vuruşunda net bir fırsattan yararlanamadı. Lyndon Dykes, ceza alanında yaptığı vuruşla topu kaleye doğru gönderdi. Reece James, direk dibinde kafasıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

İki takımın da tehlikeli pozisyonlar geliştirdiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla İngiltere 4, İskoçya ise bir puana ulaştı.

D Grubu'nda Çekya averajla zirvede yer aldı

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

Grupta İngiltere ile İskoçya 0-0, Hırvatistan ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.

İngiltere, D Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı konuk edecek. İskoçya ise Hırvatistan ile mücadele edecek.

Son karşılaşmaların 22 Haziran'da oynanacağı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1

Stat: Wembley.

Hakemler: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz.

İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden (Dk. 63 Jack Grealish), Mount, Sterling, Kane (Dk. 74 Marcus Rashford).

İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour (Dk. 76 Stuart Armstrong), Dykes, Adams (Dk. 86 Kevin Nispet).

Sarı kartlar: Dk. 16 John McGinn, Dk. 87 O'Donnell (İskoçya)