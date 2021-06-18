Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Para milli atıcılardan 2 madalya
Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden milli atıcılar 2 madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan P1 Erkek Takımı, 10 metre havalı tüfek kategorisi atışlarında 1660 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.
Aysel Özgan, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci'den oluşan P4 Karışık Takımı ise 50 metre tabanca kategorisinde 1548 puanla üçüncü sırada yer alarak bronz madalyaya ulaştı.
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