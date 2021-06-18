2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları stadyumdan izlenebilecek mi? Uluslararası seyirciler için yasak sürüyor. Japon sporsevelerin stadyuma alınması yönünde de karar henüz netleşmedi. Konu son kez 21 Haziran Pazartesi günü görüşülecek.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile ulusal ve yerel hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantı ile nihai kararını verecek.

Konuyu değerlendiren Japonya Toplum Sağlığı Örgütü Başkanı Shigeru Omi "Enfeksiyon riskinin en aza inebilmesi için stadyuma izleyici alınmaması gerekir" dedi.

Omi, yayınladıkları raporda en fazla 10 bin taraftara kadar esneklik sağlanabileceğini savundu.

Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto ise pazartesi günü yapılacak toplantıya işaret etti ve "Gerekli tedbirleri alarak diğer spor müsabakalarda olduğu gibi alabileceğimiz maksimum seyirciyi stada almak istiyoruz" dedi.