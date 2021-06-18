Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü'nden İbrahim Akdağ açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
MKE Ankaragücü Kulübü, takımdan ayrıldığını açıklayan futbolcusu İbrahim Akdağ'ın bu kararının kendisini bağladığını, oyuncunun tazminat ödemesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı feshedebileceğini bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sosyal medyası üzerinden kulüpten ayrıldığını duyuran 30 yaşındaki futbolcunun kararının kendisini bağladığı belirtildi.
İbrahim Akdağ'ın açıklamasının üzüntüyle karşılandığı aktarıldı.
"Her futbolcumuzun, sözleşmesini tazminat ödemek koşuluyla tek taraflı feshetme hakkı saklı kalmaktadır. İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır. Kimse Ankaragücü'nden büyük değildir."
İbrahim Akdağ’ın Paylaşımı Hakkında Açıklama; pic.twitter.com/1OsYkC4TrU— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 18, 2021
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
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