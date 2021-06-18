Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lille'in futbolcusu Reinildo Mozambik'te saldırıya uğradı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in futbolcusu Reinildo Mandava, ülkesi Mozambik'te saldırıya maruz kaldı.
Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Reinildo Mandava dün Mozambik'te saldırıya uğradı. Mandava'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Fransız basınındaki haberlerde göre ise, Reinildo tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracı çalınmaya çalışıldı.
Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camları kırıldı. 27 yaşındaki futbolcu olayın ardından karakola gitti ve geceyi orada geçirdi.
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