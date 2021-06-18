Lille Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Reinildo Mandava dün Mozambik'te saldırıya uğradı. Mandava'nın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde göre ise, Reinildo tatilini geçirdiği ülkesi Mozambik'te bir arkadaşının düğününe giderken aracı çalınmaya çalışıldı.

Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camları kırıldı. 27 yaşındaki futbolcu olayın ardından karakola gitti ve geceyi orada geçirdi.