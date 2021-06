Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başarılı bir operasyon geçiren Eriksen'in kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Ülkesinin Helsingör şehrindeki milli takım kampını ziyaret eden Eriksen'in daha sonra ailesiyle vakit geçirmek üzere evine gitti.

"Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum"

Açıklamada İtalya ekibi Inter'in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen'in görüşlerine yer verildi.

"Çok sayıdaki iyi dilek mesajlarınız için teşekkür ederim. Operasyon iyi geçti ve şu anda kendimi iyi hissediyorum. Dün akşam oynadıkları harika maçtan sonra takım arkadaşlarımı yeniden görmek güzel. Pazartesi günü Rusya ile oynayacakları karşılaşmada onları destekliyor olacağım."

